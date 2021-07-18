Манчестер, Великобритания, 18 июля, 2021, 23:58 — ИА Регнум. 18 июля испанское издание Marca сообщило, что лондонский «Челси» включился в борьбу за 28-летнего центрального защитника мадридского «Реала» и сборной Франции Рафаэля Варана. Однако отмечается, что «пенсионеры» начали вести переговоры слишком поздно, так как Варан уже имеет предварительное соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Abhijit Tembhekar Стадион клуба «Манчестер Юнайтед»

Ранее сообщалось, что Рафаэль Варан по пятилетнему контракту с «Манчестер Юнайтед» будет получать 12 миллионов евро за сезон. «Манкунианцы» заплатят «сливочным» за контракт француза 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Рафаэль Варан принял участие в 31-м матче испанской Примеры, в котором отметился двумя забитыми мячами. В составе сборной Франции защитник сыграл во всех четырех матчах Чемпионата Европы 2020.

«Реал» подписал Рафаэля Варана 1 июля 2011 года. Футболист перешел в мадридский клуб из «Ланса». Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает Варана в 70 миллионов евро.