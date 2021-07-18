Самара, 18 июля, 2021, 23:44 — ИА Регнум. 18 июля генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреем рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно: «Будут ли еще приобретения? Мы работает нам этим. Рассматриваем варианты как с арендой, так и с покупкой. Вариант с арендой Максима Глушенкова? Нам он интересен. Кроме «Крыльев Советов» им также интересуются «Химки». Мы ведем переговоры. Надеюсь, что скоро вы все узнаете», — цитирует гендира самарского клуба издание «Чемпионат».

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Ранее сообщалось, что «Химки» имеют предварительное соглашение со «Спартаком» по повторной аренде Глушенкова.

21-летний Максим Глушенков в прошедшем сезоне, выступая за «Химки», сыграл в шести турах Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота московского «Динамо» и «Спартака».

Transfermarkt оценивает Максима Глушенкова в 1,5 миллиона евро. Соглашение российского форварда с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.