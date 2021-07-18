Лондон, 18 июля, 2021, 23:44 — ИА Регнум. Джейсон Момоа сообщил, что он прилетел в Лондон, где будут проходить съёмки второй части кинокомикса «Аквамен». Публикацию актёр разместил 18 июля на своей странице в Instagram.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США Джейсон Момоа

«Лондон зовёт! Так рад начать (сниматься — ИА REGNUM) в Аквамене 2!» — написал Момоа. «Прощай, коричневый, привет, блондинка!», — добавил актёр, таким образом сообщив поклонникам, что собирается перекраситься в блондина для съёмок.

https://www.instagram.com/p/CRd4TuEDncq/

Напомним, 11 июня 2021 года режиссёр Джеймс Ван раскрыл официальное название второй части «Аквамена», фильм будет называться «Аквамен и Затерянное Королевство» (Aquaman and the Lost Kingdom). Съёмки кинокомикса стартовали 28 июня 2021-го.