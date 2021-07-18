Москва, 18 июля, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Заморозки до минус трех градусов ожидаются в ближайшие дни в Магаданской области. Об этом 18 июля сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заморозки

По его словам, температура понизится в регионе в ночное время впервые с начала текущего лета.

«На севере Магаданской области прогнозируются заморозки в ближайшие два дня, — рассказал он. — Заморозки будут до трех градусов».

При этом Вильфанд добавил, что днем температура воздуха в Магаданской области в ближайшие два дня будет в районе 15 градусов тепла.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в европейской части России в июле будет неоднородной, но в целом близкой к климатической норме.

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