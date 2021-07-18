Лондон, 18 июля, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» заключило новое пятилетнее соглашение с 19-летним форвардом сборной Албании Армандо Броей. Об этом 18 июля сообщили на официальном сайте клуба.

Aleksandr Osipov Болельщики Челси

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает воспитанника академии «Челси» в 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Армандо Броя, выступая за нидерландский «Витесс» на правах аренды, принял участие в тридцати турах Эредивизи, в которых забил десять мячей и отдал две голевые передачи.