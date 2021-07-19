19 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили данные о том, что Великобритания собирается устроить тайные миссии против России и Китая.

Светлана Рыбина, , 08:05 — REGNUM Информация о том, что британские спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 июля в социальной сети Facebook.

Британский флаг Jonund

«Исторически так сложилось, что когда речь начинает идти о Британии, то весь разговор сводится к подлости и убийствам англичанами в других странах мира. Самая настоящая империя зла!» — указывает Mem N.

Многие пользователи пришли к выводу, что Великобритания ещё ни разу за свою историю не прекращала строить козни против своих геополитических конкурентов, особенно против России.

«Что значит развернёт?! Да она никогда её и не сворачивала! Еще с царских времен! Британия — злейший и непримиримый враг номер один, на все времена!» — считает Nik G.

Штаб-квартира британской разведки Tagishsimon

Некоторые комментаторы отмечают, что подобный подход к оглашению своих якобы секретных планов говорит об обмельчании британских спецслужб, которые занимаются пустым пиаром, а не реальной деятельностью.

«Не те уже MI6. Заранее предупредили. Нужно еще список имен и званий опубликовать, чтобы знать, кого на границе встречать», — отмечает Андрей К.

Часть людей считает, что британские спецслужбы, судя по всему, не понимают, что их заявление не может напугать, к примеру, спецслужбы Российской Федерации, которые постоянно следят за деятельностью Великобритании.

«Можно подумать, что российские спецслужбы сидят и ждут на диване, пока к ним британцы постучатся. Идёт взаимная шпионская борьба», — отмечает Swwetlania C.

Ряд пользователей указывает на то, что подобная публичная информация выглядит глупо, потому что, по сути, раскрывает планы деятельностью специальных служб на ближайшее время. Благодаря этому Россия встретит их во всеоружии.

«О начале тайной операции непременно надо раструбить во всех социальных сетях, чтобы Путин перезвонил и уточнил, какую именно операцию затевают из списка, чтобы ФСБ адекватно реагировала и до последнего делала вид, что операция секретная», — пишет Денис К.

Британский спецназовец Seb.cestari.16

Нашлись и те, кто напомнили, что недавний инцидент с британским эсминцем Defender в Чёрном море нанёс репутации Великобритании на международной арене большой ущерб. Поэтому они пытаются отыграть всё назад.

«Да не будет никаких секретных спецопераций британских спецслужб. Просто они пытаются сохранить своё лицо после позорного нарушения границ Российской Федерации их эсминцем. Такого удара по респектабельности Лондона ещё не было. У них ещё и документы секретные на остановках стали появляться. Короче, пытаются отмыться от позора», — написал Денис К.

Напомним, 17 июля издание The Times опубликовало материал со ссылкой на бригадного генерала Марка Тоттена о том, что британские спецподразделения приступят к новой тайной миссии против России и Китая.