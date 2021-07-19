19 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 10:27 — REGNUM Информация, согласно которой Служба безопасности Украины вызвала главу Минобороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий, стала поводом для бурной реакции среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

»Что эти придурки там курят? Что ни новость с территории Украины, так круче любого цирка!» — удивляется Андрей С.

Многие пользователи отметили, что новости с территории Украины в последнее время могут ввести в ступор. Граждане считают, что вызов Шойгу на допрос в СБУ является настолько нелепым, насколько это только возможно.

«Умеет Украина с утра рассмешить. Сначала Саакашвили границы Украины расширяет вплоть до Кавказа, теперь Шойгу на Украину для допроса вызывают. Сказочные персонажи», — пишет Наталья М.

Некоторые комментаторы предположили, что если Шойгу и согласится на приглашение, то он однозначно приедет не один, да и украинской власти такой гость окажется не в радость.

Сергей Шойгу Mil.ru

«Шойгу за повесткой может приехать в Киев только с танковой дивизией. Если Украине хочется такого исхода, то никто в России не будет против такой командировки», — написал Геннадий Л.

Часть людей считает, что Служба безопасности Украины сделала шуточное заявление и на самом деле никто в Киеве не ждёт, чтобы Шойгу лично посетил территорию этой страны.

«У официальных лиц государств есть дипломатическая неприкосновенность, поэтому Шойгу официально может посетить Украину, если его туда пригласят на государственном уровне, а он примет решение, ехать или не ехать! А то, что СБУ с повестками носится — так это троллинг, не более! С таким же успехом может суд Ивановской области по заявлению ФСБ и Зеленского вызвать в Иваново!» — отмечает Геннадий Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не заинтересована в нагнетании конфликта на территории Донбасса и придерживается Минских соглашений. Такого же подхода хотелось бы видеть и от Украины.

СБУ

«Шойгу в 2014 не приехал в Мариуполь, в панике оставленный «воинами света», и сейчас не поедет. Потому что Путин приказал сосредоточиться на Минских соглашениях и не обижать украинских партнёров», — считает Дмитрий Б.

Отдельные комментаторы убеждены, что киевские власти окажутся в ауте, если Шойгу действительно соберётся посетить Мариуполь.

«А представьте на секунду, что Шойгу действительно согласится и решит поехать в Мариуполь. Украинцы же сразу обделаются! Не дадут ему разрешения на въезд. Это всё игра в блеф, не более», — поделился своим мнением Иван Е.

Напомним, 18 июля украинское издание «Главком» опубликовало информацию, согласно которой служба безопасности Украины вызвала главу Минобороны России Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий.