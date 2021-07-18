Минск,
18 июля 2021, 23:32 — REGNUM Заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов объявил о создании системы реагирования на деятельность элементов, представляющих угрозу государству. Об этом сообщает телеканал ОНТ.
«Ни для кого не секрет, что все правоохранительные органы анализируют свою деятельность, криминогенную ситуацию, степень защищенности и охраны общественного порядка. На основании этого анализа они могут даже спрогнозировать какую-то группу людей или объекты, от которых можно прогнозно ожидать какие-то риски или вызовы, которые в том числе могут перерасти в основание к введению военного или чрезвычайного положения. Эта система уже создана, она довольно успешно работает», — отметил Рахманов в комментарии изданию.
Чиновник подчеркнул, что результаты работы указанной системы были показаны в ряде документальных фильмов, транслируемых по белорусским каналам.