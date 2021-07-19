19 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление бывшего президента Грузии о надежде на расширение Украины до Кавказа.

Тимур Кондратьев, , 08:03 — REGNUM Заявление бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в котором он выразил надежду, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 18 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да что там по Кавказ? Сразу до Индии берите! Чего мелочиться-то? Это же «самая» сильная армия Европы!» — издевается Юрий К.

Многие пользователи пишут, что Саакашвили уже давно не является авторитетом, ведь за время своей политической карьеры он несколько раз её прилюдно уничтожил.

«Грузия это ближайшая страна, с которой у него нет проблем. Но у него есть проблемы с головой. Уже давно пора этому клоуну отправится в изгнание и не смешить мир своим кретинизмом. Это же самый дискредитированный политик? Он потерял уважение в глазах людей ещё когда в прямом эфире галстук свой жевал», — напомнил Денис П.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Саакашвили не может вернуться в Грузию, потому что на своей родине его ждут правоохранители. Поэтому он всеми силами пытается остаться на территории Украины, делая громкие заявления.

«Уж лучше бы галстук жевал. Кстати, а чего он не хочет на родину-то свою вернуться? Ой, а там же уголовочка ему светит. Вот такой вот у нас политик, который чешет украинское самолюбие, чтобы не остаться на обочине. Позорник!» — отмечает Александр К.

Часть людей считает, что подобные выступления данного политика зачастую сопровождаются серьёзными изменениями на Украине. Саакашвили сделал заявление — жди беды.

«Ну, если Мишка снова нарисовался, то ждите скорых перемен на Украине. Такое «сокровище» из мешка просто так не вытаскивают», — поделился своим мнением Валерий М.

Ряд пользователей указывает на то, что заявление Саакашвили может быть намёком на скорое наступление вооружённых сил Украины на жителей Донбасса.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это можно расценивать, как подготовку Украины к броску на Донбасс? Если это такой намёк, то ДНР и ЛНР следует ждать нападения», — пишет Иван Е.

Отдельные комментаторы убеждены, что в словах Саакашвили совершенно нет правды, ведь с Украиной уже никто не хочет иметь никаких дел.

«Я думаю, что с Украиной никто сейчас не захочет вести дела, даже Грузия. Очень уж это конфликтная и негативная страна! От взаимоотношений с ней следуют только одни проблемы», — считает Глеб Е.

Напомним, 18 июля бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью телеканалу «Украина 24» выразил надежду, что «Великая Украина» будет простираться до Кавказа.