Москва, 18 июля, 2021, 23:19 — ИА Регнум. В Москве столкнулись сразу пять транспортных средств. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло 18 июля на ул. Красноказарменная, в районе д. 10. О пострадавших не сообщается.

«Произошло столкновение пяти автомобилей, — сказал источник. — Остановлено трамвайное движение».

В настоящее время выясняются причины аварии.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля на Кутузовском проспекте в Москве в результате крупного дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

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