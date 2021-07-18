Москва, 18 июля, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Тела двух человек (мужчины и женщины) найдены в столице Российской Федерации. Об этом 18 июля сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Мвд.рф Полиция

По словам источника, тела двух человек обнаружили на улице Борисовские пруды.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля возле башни «Федерация» в «Москва-Сити» нашли тело мужчины, работавшего на высоте.

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