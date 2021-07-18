Киев, , 22:33 — REGNUM США передали Украине более 2 млн доз вакцины против COVID-19 от Moderna. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщили в украинском минздраве на странице в соцсети Facebook.

Вакцинация Иван Лазебный © ИА Красная Весна

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«Украина получила 2 000 040 доз мРНК-вакцины Moderna против COVID-19 от правительства США через глобальную инициативу COVAX, — говорится в сообщении. — Её в аэропорт «Борисполь» доставил Детский фонд ООН ЮНИСЕФ».

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля украинский минздрав сообщил, что за истекшие сутки в стране выявили почти 300 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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