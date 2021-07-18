Вашингтон, 18 июля, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что снижение темпов вакцинации от коронавируса в стране связано с недоверием граждан к администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Тремпа.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду», — отметил экс-президент.

Напомним, в США выявили свыше 34 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, от последствий заболевания COVID-19 скончались порядка 609 тыс. человек. На данный момент вакцину поставили около 56% населения страны.