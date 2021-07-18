Санкт-Петербург, 18 июля, 2021, 22:04 — ИА Регнум. По данным исследования ученых Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет порядка 60%. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть», — отметил директор института Арег Тотолян в интервью журналистам телеканала.

Однако эксперт подчеркнул, что при таких показателях можно управлять этим процессом. Главная цель — достижение показателя 90%.

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Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что после вакцинации вновь коронавирусной инфекцией заразились не более 2,5% граждан.