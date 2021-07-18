Москва, 18 июля, 2021, 21:55 — ИА Регнум. 18 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» в рамках третьего тура Кубка «Матч Премьер» со счетом 5:1 разгромил «Химки». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Садовников Игроки «Спартака»

Первый мяч на 10-й минуте встречи забил французский центральный защитник Самуэль Жиго — 0:1. Через 11 минут нападающий сборной России Александр Соболев удвоил преимущество «красно-белых» в счете — 0:2. На 29-й минуте Джордан Ларссон довел счет до разгромного — 0:3. На экваторе второй половины 27-летний российский защитник Илья Кутепов забил четвертый мяч в ворота «Химок» — 0:4. Через 9 минут вышедший на замену Георгий Мелкадзе отметился забитым мячом — 0:5. В компенсированное время защитник «Химок» Егор Данилкин забил «гол престижа» — 1:5.

«Спартак», одержав третью победу и набрав 9 очков, занял первую позицию в группе. Разница забитых и пропущенных мячей «красно-белых» — 13:1.

24 июля в первом туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак» сыграет с казанским «Рубином». Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена».