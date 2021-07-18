Дакка, 18 июля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. На северо-западе Бангладеш столкнулись два транспортных средства — пассажирские автобусы. Об этом сообщила газета Dhaka Tribune со ссылкой на источники в полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 18 июля в округе Рангпур. По последним данным, в результате происшествия погибли шесть человек, еще 40 получили различные травмы.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель одного из транспортных средств, который заснул за рулем.

Как передавало ИА REGNUM, 15 июля на юге Кот-д'Ивуара в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля погибли по меньше мере 23 человека.