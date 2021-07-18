Мидлтон, США, 18 июля, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Студия Raven Software объявила о блокировке 50 тыс. аккаунтов игроков Call Of Duty: Warzone. Об этом 18 июля сообщил портал Kotaku.

Calloduty.com Call of Duty: Warzone

Разработчики отметили, что большинство из заблокированных геймеров были «рецидивистами», и что сейчас Raven Software решила обратить на них особое внимание. Они подчеркнули, что продолжат реализовывать выбранную стратегию борьбы с читерами (внутриигровыми мошенниками).

https://twitter.com/RavenSoftware/status/1416113571776303104

Напомним, в мае 2021 года Raven Software объявила, что с момента релиза Call Of Duty: Warzone под блокировку попали более 500 тыс. аккаунтов игроков. Авторы онлайн-игры отметили, что большинство из этих геймеров были наказаны за читерство.