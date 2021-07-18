Мадрид, 18 июля, 2021, 21:40 — ИА Регнум. 21-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор может покинуть испанский клуб. «Сливочные», как сообщает издание The Mirror, готовы отпустить бразильца за 80 миллионов евро.

Agencia de Noticias ANDES Винисиус Жуниор

Также издание сообщает, что на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «манкунианцы» в ближайшее время объявят о трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдона Санчо.

В прошедшем сезоне Винисиус Жуниор принял участие в 35-ти турах испанской Примеры, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двенадцати матчах Лиги Чемпионов УЕФА бразилец набрал 4 (3+1) очка по системе гол+пас.

«Реал» подписал Винисиуса Жуниора 12 июля 2018 года. «Сливочные» выкупили нападающего у «Фламенго» за 45 миллионов евро. На данный момент бразилец оценивается порталом transfermarkt в 40 миллионов евро.