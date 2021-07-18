Тегеран, 18 июля, 2021, 21:38 — ИА Регнум. На территории Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 49 км к северу от города Боразджан, его очаг залегал на глубине около 10 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях к настоящему времени не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля на территории Филиппин были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4.

Читайте также: На Филиппинах произошло землетрясение