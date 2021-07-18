Лион, Франция, 18 июля, 2021, 21:34 — ИА Регнум. 27-летний центральный защитник каталонской «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Юмтити может вернуться в «Лион». Правда речь идет только о годичной аренде, так как французский клуб не сможет позволить себе полноценный трансфер из-за высоких требований футболиста по зарплате.

Самюэль Умтити

Сообщается, что по арендному соглашению «Лион» будет выплачивать 50% заработной платы игрока.

В прошедшем сезоне Самуэль Юмтити принял участие в шестнадцати матчах во всех турнирах (испанская Примера, Кубок Испании, Лига Чемпионов УЕФА).

Юмтити перешел в «Барселону» 14 июля 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает французского защитника в 8 миллионов евро. Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.