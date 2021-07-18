Глава Евросовета предложил Армении и Азербайджану экспертную поддержку
Брюссель, 18 июля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил экспертную помощь в вопросе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Баку.
Иван Шилов ИА REGNUM
Шарль Мишель
«Евросоюз готов поддержать усилия для достижения подвижек по различным вопросам. Например, в вопросе делимитации границ, и для этого мы готовы оказать экспертную помощь Европы, а если будет необходимость и желание, то проводить европейский мониторинг», — отметил Мишель.
Заявление было сделано по итогам встречи главы Евросовета с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Напомним, напряженность на армяно-азербайджанской границе сохраняется с 12 мая, обе стороны конфликта периодически сообщают об инцидентах на данном участке.