Брюссель, 18 июля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил экспертную помощь в вопросе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Баку.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

«Евросоюз готов поддержать усилия для достижения подвижек по различным вопросам. Например, в вопросе делимитации границ, и для этого мы готовы оказать экспертную помощь Европы, а если будет необходимость и желание, то проводить европейский мониторинг», — отметил Мишель.

Заявление было сделано по итогам встречи главы Евросовета с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, напряженность на армяно-азербайджанской границе сохраняется с 12 мая, обе стороны конфликта периодически сообщают об инцидентах на данном участке.