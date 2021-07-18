Курган, 18 июля, 2021, 21:13 — ИА Регнум. В Курганской области обнаружено ещё 119 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 50 собственно в Кургане. Также новые случаи зафиксированы в Шадринске, Шумихинском муниципальном округе и семи районах.

С начала пандемии в Зауралье выявили уже 24 тыс. 268 ковид-пациентов.