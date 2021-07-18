Меркель призвала к активизации борьбы с изменением климата
Берлин, 18 июля, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала к скорейшей реализации политики по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает РИА Новости.
Bundeskanzlerin.de
Ангела Меркель
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Заявление последовало в контексте разрушительных наводнений в стране, унесших жизни свыше 150 человек.
«Выводы не отличаются от того, что было уже известно — мы должны торопиться, мы должны двигаться быстрее в борьбе с изменением климата», — подчеркнула Меркель.
Тем не менее канцлер подчеркнула, что выводы об изменении климата не стоит делать на основании одного, пусть и разрушительного, природного явления.