Тюмень, 18 июля, 2021, 21:07 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявили ещё 255 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили уже 43 046 случаев заражения. Из них выздоровели 40 430.

23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. А под медицинским наблюдением остаются 57 885 граждан.