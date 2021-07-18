Сухум, 18 июля, 2021, 21:06 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в совершении двойного убийства в Сухуме, задержан в Абхазии. Об этом 18 июля сообщается на сайте МВД Абхазии.

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«По подозрению в совершении убийства, имевшего место примерно в 19:54 (местное время) у дома №8 по улице 30 сентября в «Новом районе» г. Сухум, задержан … уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля в городе Сухум в результате перестрелки погибли два человека, еще один получил ранения. Трагедия произошла у дома №8 по улице 30 сентября в «Новом районе».

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