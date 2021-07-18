Оренбург, 18 июля, 2021, 20:59 — ИА Регнум. В Оренбургской области обнаружено ещё 288 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 52 232 случая заражения. Выздоровели 44 763 человека.

В стационарах 1275 пациентов находятся с COVID-19. Из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ. От ковида в регионе скончались уже 1180 граждан.