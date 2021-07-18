18 июля 2021 | Время чтения 5 мин

Джейн Спай, , 22:50 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Риши Сунак самоизолируются после контакта с новым министром здравоохранения Великобритании Саджидом Джавидом, у которого обнаружили коронавирус.

Британский флаг Iker Merodio

Британские СМИ назвали эту новость «разворотом на 180 градусов», потому что за 157 минут до этого на Даунинг-стрит заявили, что Джонсон и Сунак самоизолироваться не будут. Это решение было принято в связи с тем, что они заявили о своем участии в пилотной программе по ежедневному тестированию на COVID-19.

Изначальное заявление премьер-министра и канцлера вызвало недовольство оппозиционных партий, которые заявили, что в очередной раз «к ним применяется одно правило, к остальным — другое».

Борис Джонсон No 10 Downing Street

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер сказал: «Общество делает так много, чтобы следовать правилам. В то время, когда нам нужно быть уверенными в самоизоляции, родители, работники и предприниматели будут думать, что же творится на Даунинг-стрит. Поведение премьер-министра создает хаос, оскверняет правительство и имеет смертельные последствия для британского общества».

Решение о самоизоляции было принято после того, как Риши Сунак написал в своем Twitter-аккаунте: «В то время как программа по тестированию и отслеживанию достаточно ограничительна, допуская только важные государственные дела, я понимаю, что даже ощущение того, что правила не одинаковы для всех, неверно. В связи с этим я буду на самоизоляции как обычно и не буду принимать участие в пилоте».

Некоторые пользователи поинтересовались, будет ли еще кто-то самоизолироваться после контакта с Джонсоном и Сунак, потому что Джавид получил положительный результат в субботу, 17 июля.

Саджид Джавид twitter.comsajidjavid

«Я так понимаю, что они не изолировались с субботы, когда Джавид заявил, что у него положительный результат теста? А будут ли те, кто контактировал с Джонсоном и Сунак вчера и сегодня, также самоизолироваться?» — спросил Follow @dollDCFC.

«Нет, потому что у них нет никаких симптомов. Близко контактировавшие с премьером и канцлером не нуждаются в самоизоляции, потому что у них нет проявлений на данный момент. Премьер и канцлер должны самоизолироваться, потому что они близко контактировали с Джавидом. Правила для всех, и они применяются ко всем», — объяснил @DidierPironi126.

Ряд комментаторов отметили, что пугает не то, что три правительственных министра будут присутствовать на заседаниях удаленно, а то, что изначально премьер-министр и канцлер решили принять участие в пилотной программе, зная, что они контактировали с больным министром здравоохранения.

Риши Сунак Gov.uk

«Тот факт, что ни Борис Джонсон, ни Риши Сунак не видели проблем в участии в «пилотной программе» перед тем, как принять обратное решение, подчеркивает степень потери правительством своей политической антенны», — считает @ACKaminski.

В комментариях не все поняли, почему министры самоизолируются.

«Почему Борис должен изолироваться, если он уже переболел?» — спросил @NickTriggerlips.

«Почему они самоизолируются, когда они оба дважды уколоты, а у премьер-министра уже был коронавирус?» — поинтересовался @JD1982.

Комментаторы также написали, что они не удивлены такому развороту, сюрпризом было бы принятие правильного решения сразу.

«На меня бы произвело большее впечатление, если бы они не дожидались критики, чтобы сделать правильный выбор», — прокомментировал @H_Alexander7.

«Эти ребята невероятные, если мы переживем это всё, когда-нибудь дети будут изучать эти темные времена нашей недавней истории. Оскорбительные отношения, принуждение, обман, всё это просто неправильно», — написал @TheOldBoldGame1.

Ряд пользователей отметили, что несмотря на решение о самоизоляции, правительство показало своему населению наплевательское отношение к пандемии.

«Уже очень поздно, они уже дали всем понять, что не нужно напрягаться по поводу самоизоляции. Забудьте о дважды вакцинированных людях, которые ждут до августа, люди перестанут изолироваться сейчас, вне зависимости от того, засекли их или нет! Медленные аплодисменты нашим бесстрашным лидерам, как и всегда», — написала @SueMessy.

«Я не знаю, что хуже: то, что они думали, люди поверят в организацию пилотной схемы ни с того ни с сего, или тот факт, что Даунинг-стрит не имеет ни малейшего представления о том, что делают канцлер и премьер-министр (о чём свидетельствуют запутанные сообщения сегодня утром)», — отметила @kirsti_kean.

Кир Стармер Rwendland

«Борис мог бы сделать всей стране подарок и уйти на самоизоляцию до следующих всеобщих выборов», — предложил @ranger70s.

«Обычные правила игры этого правительства: 1) некомпетентность, ведущая к неправильным решениям 2) нарушение правил, ведущее к общественной неразберихе из-за противоречивости 3) использование СМИ для раскрутки 4) разворот плохих решений 5) кричать «ВАКЦИНА». Прополоскать и повторить!» — написал @ifill_james.

Многие пользователи выразили свое недовольство тем, как Борис Джонсон организовывает борьбу с пандемией.

«Вся ситуация с COVID-19 регулируется очень плохо государством. О чём Борис думает, выпуская людей на свободу завтра, когда число новых случаев увеличивается? Маски и социальное дистанцирование кажутся миссией камикадзе», — написал @ChrisCoulter321.

Напомним, правительство Великобритании планирует снять коронавирусные ограничения в понедельник, 19 июля, тем не менее число новых случаев заболевания растет, на 18 июля оно составило больше 50 тыс. Многие пользователи Twitter назвали новые случаи заражения «вариантом Уэмбли», они связывают рост заболеваемости с проведением финального матча чемпионата Европы по футболу — 2020 на стадионе Уэмбли в Лондоне, где собралось 60 тыс. фанатов. В сети стадион назвали «Уэмбли, он же ковидный центр».

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