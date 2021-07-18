Вашингтон, 18 июля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. AMD готовится выпустить бюджетные процессоры на Ryzen и Athlon, в основу которых ляжет архитектура Zen 2. Об этом 18 июля сообщает портал Wccftech.

Процессор AMD

Информация была обнаружена в базе сайта USB-IF, в ней упоминаются три процессора, ориентированные на рынок настольных ПК: Ryzen 5 4500, Ryzen 3 4100 и Athlon Gold 4100GE. Ryzen 5 4500 придёт на смену Ryzen 5 3500, будет иметь 6 ядер, 6 потоков и 19 мегабайт кэш-памяти. Базовая частота процессора составит 3,6 ГГц, его можно будет «ускорить» до 4,1 ГГц. Энергопотребление останется на уровне 65 Вт.

Ryzen 3 4100 заменит Ryzen 3 3100, этот процессор получит 4 ядра, 8 потоков и частоту 3,6 ГГц (3,9 ГГц), энергопотребление также составит 65 Вт. Что касается AMD Athlon Gold 4100GE, то, как отметило издание, он станет «духовным преемником» Athlon Gold 3150GE с 4 ядрами, 4 потоками и 6 мегабайтами кэш-памяти. Процессор получит графическое ядро Vega (3 CU) и будет работать на частоте 4 ГГц при энергопотреблении 35 Вт.

Стоит отметить, что пока нет информации о том, выйдут ли в итоге эти процессоры на розничный рынок, или же AMD будет поставлять их сторонним производителям. Ожидается, что в первом случае стоимость Ryzen 5 4500 и Ryzen 3 4100 будет ниже $150, а Athlon Gold 4100GE — ниже $100.