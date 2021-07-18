Москва, 18 июля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил руководству компании Google письмо, в котором потребовал снять ограничения с Youtube-канала члена Совета Федерации России Алексея Пушкова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Реакция последовала в ответ на удаление с канала очередного выпуска программы «Постскриптум».

В выпуске сенатор освещал проблему традиционных ценностей, в частности полового воспитания школьников и детей дошкольного возраста. Акцентировалось внимание на недопустимости нарушения российского законодательства.

По мнению Роскомнадзора, политика Google нарушает принципы свободы распространения информации и по сути своей является цензурой.

Напомним, платформа YouTube чаще других иностранных сервисов цензурирует доступ к материалам российских СМИ. Всего было зафиксировано порядка 30 подобных случаев.