Бразилиа, , 20:43 — REGNUM В Сан-Паулу выписали из больницы президента Бразилии Жаира Болсонару, который ранее был госпитализирован с непроходимостью кишечника. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил телеканал Globo1.

Жаир Болсонару FAMÍLIA BOLSONARO

По данным журналистов, всего в медицинском учреждении политик провёл четыре дня.

Как передавало ИА REGNUM, глава Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован с жалобами на боли в животе 14 июля.

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