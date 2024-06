Лос-Анджелес, США, 18 июля, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В сеть выложили фотографии со съёмочной площадки фильма «Трансформеры: Восстание зверей». Изображения были опубликованы 18 июля на портале We Got This Covered.

Twitter | AKIRA OHTA Статуи трансформеров

Фотографии дают понять, что Оптимус Прайм получит свой классический образ, а второй формой Бамблби вновь станет Chevrolet Camaro 1977 года. Премьера фильма в США запланирована на 24 июля 2022 года.

https://twitter.com/3CFilm/status/1416128375803060224

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Оптимуса Прайма в фильме вновь озвучит Питер Каллен, а его потомка Оптимуса Праймала — Рон Перлман. В проекте также участвуют Доминик Фишбэк, Энтони Рамос и Лорен Велес.