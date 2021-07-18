Лондон, 18 июля, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Британец Льюис Хэмилтон выиграл гран-при Великобритании после столкновения с другим гонщиком «Формулы-1» Максом Ферстаппеном. Об этом сообщают местные СМИ.

Formula1.com Чемпионат «Формула-1»

В результате столкновения, произошедшего на первом круге, Хэмилтон был оштрафован на 10 секунд, а Ферстаппен не смог продолжить гонку.

Гонщик из Нидерландов вылетел с трассы и пробил ограждение. Он был срочно госпитализирован, однако угрозы его жизни и здоровью нет.

Второе место в гонке занял Шарль Леклер, третья позиция досталась Валттерри Боттасу. Российский пилот Никита Мазепин занял 17-е место.