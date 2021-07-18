Челябинск, 18 июля, 2021, 19:56 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили ещё 294 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 70 813 случаев заражения. Больных COVID-19 насчитывается уже 4106 человек.

Скончались ещё 13 пациентов с коронавирусом, в том числе 12 от COVID-19.