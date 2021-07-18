Сочи, Краснодарский край, 18 июля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. 31-летний экс-защитник «Сочи» и санкт-петербургского «Зенита» Миха Мевля согласовал трехлетнее соглашение с турецким «Антальяспором». Об этом 18 июля сообщил портал transfermarkt.

Twitter.com/zenit_spb Миха Мевля

Миха Мевля находится в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года после истечения сроков контракта с «Сочи».

В прошедшем сезоне Миха Мевля принял участие в 29-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота московского «Динамо», тульского «Арсенала» и казанского «Рубина».

В России Миха Мевля, помимо «Сочи», выступал за «Ростов» и санкт-петербургский «Зенит», в которых перешел в летнее трансферное окно 2017-го года за 8 миллионов евро.