Бергамо, Италия, 18 июля, 2021, 19:45 — ИА Регнум. 25-летний фланговый полузащитник «Аталанты» и сборной Украины по футболу Виктор Коваленко может отправиться в аренду в «Специю» для получения регулярной игровой практики. 18 июля об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. В сезоне Серии А 2020/21 «Специя», набрав 39 очков, заняла пятнадцатую позицию.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Из-за недостатка игровой практики в «Аталанте» и повреждения подколенного сухожилия Виктор Коваленко пропустил чемпионат Европы 2020, на котором сборная Украины дошла до четвертьфинала.

В прошедшем сезоне Виктор Коваленко принял участие лишь в одном матче итальянской Серии А, выйдя на замену в матче 28-го тура с «Вероной» (2:0).

«Аталанта» выкупила Виктора Коваленко у донецкого «Шахтера» 1 февраля 2021 года. Итальянский клуб заплатил за футболиста 600 тысяч евро. На данный момент украинский полузащитник оценивается порталом transfermarkt в 5 миллионов евро.

За «Аталанту» также выступает атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук, забивший в прошлом сезоне четыре гола во внутреннем чемпионате.