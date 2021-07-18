Баку, , 19:43 — REGNUM Власти Азербайджана, которые «положили конец войне», сами выполнили резолюции Совета Безопасности ООН, требующие полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с «наших территорий». Об этом 18 июля сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (власти Азербайджана — прим. ИА REGNUM) считаем, что сейчас наступило время подумать о мире и перевернуть страницу (войны), — сказал азербайджанский лидер, текст заявления которого обнародован на его сайте. — Мы к этому готовы».

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей погибших и инвалидов в конфликте в Нагорном Карабахе заявил, что неготовность властей Армении к подписанию мирного соглашения с Азербайджаном может стать «очередной большой ошибкой».

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