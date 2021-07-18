Лондон, 18 июля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон победил на этапе чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании.

Lukas Raich Автогонщик Льюис Хэмилтон

Вторым стал пилот Ferrari Шарль Леклер. Третьим финишировал финн Вальттери Боттас (Mercedes).

Лидер чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен («Ред Булл»), стартовавший с поула, на первом круге вел борьбу с Хэмилтоном.

В одном из поворотов между болидами произошел контакт и машина Ферстаппена вылетела с трассы, врезавшись в ограждение.

Ферстаппена самостоятельно покинул болид. Гонка была остановлена на 40 минут. После расследования Хэмилтона оштрафовали на 10 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, британский пилот команды автогонок серии «Формула 1» Mercedes Льюис Хэмилтон рассказал, когда он может завершить свою профессиональную карьеру.

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