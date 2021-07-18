Санкт-Петербург, 18 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» рассматривает возможность отдать 25-летнего аргентинского центрального защитника Эммануэля Мамману в повторную арену в «Сочи». Об этом 18 июля сообщил агент футболиста Эрнан Регера.

Кирилл Венедиктов Эмануэль Маммана

В прошедшем сезоне Эммануэль Маммана, выступая за «Сочи» на правах аренды, принял участие в девятнадцати матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. «Сочи» вместе с Мамманой, набрав 53 очка после 30-ти туров РПЛ, занял пятую позицию в турнирной таблице чемпионата. В грядущем сезоне подопечные Владимира Федотова сыграют в Лиге Конференций УЕФА.

Эмануэль Маммана перешел в «Зенит» 31 июля 2017 года из французского «Лиона» за 16 миллионов евро. На данный момент стоимость аргентинца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро. Соглашение Мамманы с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца следующего сезона.