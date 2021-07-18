Анкара, 18 июля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Гражданка России, проживавшая много лет в Турции, погибла в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом 18 июля сообщил ТАСС представитель посольства РФ, ссылаясь на данные почетного консула РФ в Измире.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Жертвой ДТП стала 59-летняя россиянка, — сказал источник. — Ее сбила машина».

Представитель посольства РФ добавил, что дипломаты «уже связались» с родственниками погибшей.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июля на востоке Турции перевернулся и загорелся микроавтобус. В результате аварии погибли 12 пассажиров, еще 20 получили ранения.

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