Москва, 18 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Госкорпорация Ростех показала в своём телеграм-канале первую фотографию носовой части новейшего боевого самолёта, презентация которого пройдет на МАКС-2021.

Centcom.mil Истребитель F-15

На снимке изображена носовая часть истребителя, выполненная с применением технологий малозаметности. Отличительной особенностью этой части истребителя является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота, а также размещенный снизу воздухозаборник.

«Ребята, вы действительно думаете, что нам всё еще по-прежнему нечем вас удивить?» — говорится в подписи к фото.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская госкорпорация Ростех опубликовала на своей странице в Facebook фотографию истребителя, который станет главной премьерой авиасалона МАКС-2021.

На фото воздушное судно закрыто чехлом, а подпись гласит «Wanna see me nacked?» («Хочешь увидеть меня раздетым?»)

Авиасалон МАКС-2021 будет проходить с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Читайте также: Новый российский однодвигательный истребитель впервые покажут на МАКС-2021