Ростех опубликовал фото носовой части нового однодвигательного истребителя
Москва, 18 июля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Госкорпорация Ростех показала в своём телеграм-канале первую фотографию носовой части новейшего боевого самолёта, презентация которого пройдет на МАКС-2021.
На снимке изображена носовая часть истребителя, выполненная с применением технологий малозаметности. Отличительной особенностью этой части истребителя является сдвигающийся вверх фонарь кабины пилота, а также размещенный снизу воздухозаборник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее российская госкорпорация Ростех опубликовала на своей странице в Facebook фотографию истребителя, который станет главной премьерой авиасалона МАКС-2021.
На фото воздушное судно закрыто чехлом, а подпись гласит «Wanna see me nacked?» («Хочешь увидеть меня раздетым?»)
Авиасалон МАКС-2021 будет проходить с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
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