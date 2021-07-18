Москва, 18 июля, 2021, 19:14 — ИА Регнум. 18 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» в рамках заключительного третьего тура Кубка «Матч Премьер» сыграет с «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

ФК «Химки»

Стартовые составы команд:

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихонов, Боженов, Данилкин, Набиуллин, Камышев, Глушаков, Кухарчук, Сабович, Себай.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

В последний раз «Химки» и «Спартак» играли между собой 10 мая. Матч проходил в рамках предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 и завершился волевой победой «красно-белых» со счетом 2:1. Голами отметились Максим Глушенков (27' Брайан Идову), Александр Соболев (54' пенальти) и Джордан Ларссон (89' Александр Соболев).