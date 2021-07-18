В Британии за сутки выявили более 48 тыс. носителей SARS-CoV-2
Лондон, 18 июля, 2021, 19:10 — ИА Регнум. На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 48 161 случай заражения коронавирусом. Об этом 18 июля свидетельствуют данные британского правительства.
Pixabay.com
Коронавирус
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Таким образом, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 5 433 939.
Отметим, что суммарное количество летальных исходов в Великобритании от COVID-19 составляет 128 708.
Напомним, сутками ранее в Британии выявили более 54 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
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