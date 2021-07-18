Москва, 18 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Мать обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской Раиса Александровна Мазепа скончалась в столице России. Об этом 18 июля сообщается на сайте издания.

Траур

«Ей (Раисе Александровне — прим. ИА REGNUM) было 92 года», — говорится в сообщении.

О причинах смерти Мазепы не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, журналист Анна Политковская, известная своими публикациями о Северном Кавказе, была убита 7 октября 2006 года в Москве. Виновными в данном преступлении были признаны шесть человек, которым в 2014 году вынесли приговор.