Москва, 18 июля, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Высокая пожароопасность четвёртого класса объявлена в Москве и Подмосковье с 19 по 21 июля. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ со ссылкой на прогноз погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

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«Местами по Московской области и городу Москве (в период с 19 по 21 июля) сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса», — говорится в сообщении.

Жителей столичного региона призвали не разводить костры в лесу, ограничить выходы на природу, а также не сжигать мусор.

Напомним, 18 июля главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT сообщила, что из-за холодного атмосферного фронта, который будет пересекать уже на следующей неделе столичный регион, характер погоды изменится.

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