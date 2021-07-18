Минск, 18 июля 2021, 18:40 — REGNUM В Белоруссии главред оппозиционной газеты «Наша нива» Егор Мартинович не вышел из СИЗО по истечении 10 суток задержания. Об этом сообщает 18 июля Белорусская ассоциация журналистов в своем телеграм-канале.
Отмечается, что за 10 суток Мартиновичу не было предъявлено обвинение, однако его «задержали во второй раз, уже по новой статье УК, которую следователь называть отказался».
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Белоруссии заблокировали сайт оппозиционной газеты «Наша нива». Такие меры в отношении интернет-ресурса были приняты за распространение запрещённой законом о СМИ информации.
Редакция газеты в своём телеграмм-канале заявила, что не может выйти на связь с главным редактором Егором Мартиновичем и несколькими сотрудниками. Также сообщается, что у некоторых из них по месту жительства проходят обыски.