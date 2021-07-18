Барселона, Испания, 18 июля, 2021, 18:27 — ИА Регнум. 24-летний форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Албании по футболу Рею Манай может продолжить карьеру в Португалии. «Фамаликан» уже контактировал с руководством «сине-гранатовых» по поводу аренды албанского футболиста. Об этом 18 июля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

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«Барселона» выкупила Маная у «Альбасете» 20 января 2020 года за 700 тысяч евро. Соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2023 года.

В прошедшем сезоне Рею Манай, выступая за «Барселону Б», принял участие в 22-х матчах Сегунды B, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами. Албанец стал лучшим бомбардиром второй команды «сине-гранатовых».

За «Фамаликан» выступает 24-летний российский вратарь Иван Злобин, прошедший академии ЦСКА и португальской «Бенфики».