Луганск, 18 июля, 2021, 18:21 — ИА Регнум. При подрыве на минном поле в Донбассе погибли двое военнослужащих 30-й бригады ВСУ, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщил 18 июля официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко журналистам.

ВСУ

По его словам, инцидент произошел 16 июля в районе населенного пункта Мироновский.

«Двое военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады подорвались на минном поле, ранее установленном боевиками 59-й бригады в целях защиты подступов к позиции, — сказал официальный представитель. — В результате подрыва оба получили минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью».

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля глава администрации города Донецк Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Еленовка в южном пригороде Донецка.

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