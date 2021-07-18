Москва, 18 июля, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Российская правозащитная организация «Команда 29» прекратила свою деятельность, говорится в телеграм-канале организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

«Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности «Команды 29», — говорится в сообщении.

В организации опасаются уголовного преследования из-за того, что Генпрокуратура РФ отождествляет деятельность «Команды 29» с организацией Spolenost Svobody Informace (признана нежелательной в России).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее деятельность неправительственной организации Project Media Inc. (США) была признана нежелательной на территории России,

Это произошло из-за характера деятельности американской организации, которая «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Читайте также: Комиссия Госдумы передала материалы об NDI Генпрокуратуре и Роскомнадзору