Ростов-на-Дону, 18 июля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. 19-летний фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» и юниорской сборной России U18 Кирилл Щетинин проведет следующий сезон в «Ростове». «Желто-синие» взяли футболиста в аренду сроком на один сезон.

Андрей Пронин ИА REGNUM Прорыв Зенита

Кирилл Щетинин перешел в санкт-петербургский «Зенит» 30 августа 2019 года из московского «Локомотива» за 280 тысяч евро. На данный момент стоимость футболиста, по оценкам transfermarkt, составляет 175 тысяч евро. Соглашение Щетинина с «сине-бело-голубыми» рассчитано до конца следующего сезона.

В молодежном первенстве России Кирилл Щетинин принял участие в 44-х турах, в которых отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. В пяти матчах Юношеской лиги УЕФА футболист отдал две голевые передачи.