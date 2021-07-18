Донецк, 18 июля, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Еленовка в южном пригороде Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 18 июля глава администрации города Алексей Кулемзин.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, в пгт Еленовка в результате обстрела были повреждены забор и беседка по адресу: ул. Октябрьская, 13.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела населённого пункта Старомихайловка повреждения получили два дома.

Читайте также: ВСУ обстреляли населённый пункт Старомихайловка — СЦКК